Командно-штабное учение продолжается с одним из соединений Северо-Западного оперативного командования

С одним из соединений Северо-Западного оперативного командования продолжается командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сборы призваны военнообязанные из запаса – они проходят подготовку по своим военно-учетным специальностям, восстанавливают навыки и осваивают новые элементы тактики.

Андрей Стотик, военнообязанный: Я считаю, что сборы необходимы для укрепления обороноспособности государства и для повышения чувства защищенности нашего населения в том числе.

Денис Криворотов, военнообязанный:

Не проходил срочную военную службу, понимал, что мне нужно обрести какие-нибудь базовые навыки в этой сфере. Поэтому я очень рад здесь оказаться и пропитаться этой атмосферой военной, узнать что-то новое. Меня определили в медицинскую часть. Я буду санитаром. Не знаю, как проявлю себя в этой должности. Мне предстоит освоить опять-таки что-то новое.

Параллельно подразделения, задействованные в тренировке, совершили марш в назначенный район. По пути отрабатывали действия при огневых налетах условного противника. На полигоне военнослужащие развернули места для проживания, организовали охранение и приступили к выполнению поставленных задач.

Учение продолжается по плану боевой подготовки. Его цель – проверить готовность подразделений к выполнению задач в условиях, максимально приближенных к реальным.