Командир украинской воинской части сдал на металлолом 11 тонн военных касок

Командир воинской части в Черкассах сдал на металлолом 70 тысяч военных шлемов. Как сообщает агентство «УНИАН», общий вес списанных элементов экипировки составил 11 тонн.

За каждый сданный шлем предприимчивый военный получил 40 копеек, выручив таким образом 28 тысяч гривен. При этом установленная государством стоимость каждого из шлемов составляет 3 гривны, а рыночная стоимость достигает 10 гривен. Следовательно, украинскому государству эта операция обошлась в сотни тысяч гривен.

По данным агентства, скупщики металлолома сразу же перепродали приобретенные по дешевке шлемы по рыночной стоимости. Именно появление на рынках большого количества армейских шлемов и привлекло внимание военной прокуратуры Черкасского гарнизона. Установив происхождение шлемов, следователи вышли на главного поставщика. В отношении командира части возбуждено уголовное дело, сообщает Lenta.ru.