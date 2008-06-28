Команда службы безопасности Президента Беларуси стала победителем международного турнира телохранителей

На втором месте – сотрудники белорусского спецподразделения "Альфа". После пятидневных испытаний в Минске завершился международный турнир среди тех, кого не знают в лицо.Обычно, к таким состязаниям количество любопытных зрителей ограничивают. На сей раз сделали исключение. Люди, чья профессия обеспечивать безопасность личности, все эти дни стреляли из пневматического оружия, демонстрировали рукопашный бой и защищали объект в реальных городских условиях. Последний этап на пути к Кубку ассоциации телохранителей – экстремальное вождение.