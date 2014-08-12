Команда белорусских школьников из Борисова стала шестикратным чемпионом мира по радиотелеграфии

Новости Беларуси. Команда белорусских школьников стала шестикратным чемпионом мира по радиотелеграфии. Серьезная подготовка к соревнованиям проходит в Борисове. Здесь военно-технический вид спорта изучают около 30 детей. Азбуку Морзе преподают бесплатно. Поэтому среди посетителей много ребят из неполных или многодетных семей.

Воспитанники кружка ежегодно показывают высокие результаты. Так, Александра Сацукевич на этот раз привезла с чемпионата 6 медалей.

Дети начинают интересоваться передачей звуков и знаков с первого класса и уже в юном возрасте становятся кандидатами в мастера спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Гаро, посетитель кружка:

Я передавал на электронном ключе знаки. Сначала буквы, потом цифры.

Юлия Тихонович, посетительница кружка:

Я изучаю эти знаки, принимаю и записываю их на клавиатуре. А компьютер проверяет и дает мне очки. Мне очень нравится, потому что этот кружок развивает память, усидчивость, внимательность, терпение.

Салават Арасланов, педагог Борисовского центра детей и молодежи «Уникум»:

Это у нас военно-технический вид спорта, радиоспорт. Эти все мальчики, которые занимаются у меня, в последствии служат в армии связистами. Даже после института офицеры-связисты. И девчонки тоже.