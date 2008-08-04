Команда Белгосуниверситета вернулась с Международной олимпиады по математике

Три золота и серебро привезли белорусы из Болгарии.

Конкуренция была серьезной: в состязании приняли участие студенты из более чем 60 университетов 33 государств - России, Украины, Ирана, Бразилии, стран Западной и Восточной Европы. В течение двух дней одаренным математикам необходимо было решить 12 задач, на каждую, в среднем, отводилось 50 минут. Стоит отметить, что все молодые таланты свободно владеют английским языком.

К слову, белорусские студенты с подобных олимпиад всегда возвращаются с наградами. Так, за восемь лет участия в этих престижных соревнованиях команда БГУ завоевала в общей сложности 29 золотых, 19 серебряных и 5 бронзовых медалей.



Денежными премиями специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены около 1400 юношей и девушек. Это победители Республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, а также республиканских конференций, конкурсов и турниров. Соответствующее распоряжение глава государства подписал сегодня.