Команда Беларуси по художественной гимнастике замкнула топ-10 в групповом многоборье на ЧМ

В Германии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. 15 августа определились призеры и обладатели олимпийских лицензий в групповых упражнениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну на планетарном форуме представляет команда в составе Полины Александровой, Софии Борисевич, Валерии Малькович, Анны Шакун, Кирьяны Шевцовой и Таисии Ерчак. За сложную композицию с пятью мячами наши девушки получили 27,4 балла и завтра продолжат борьбу за награды в этом виде. К сожалению, не обошлось без ошибок в упражнении с обручами и булавами. Белоруски заняли итоговое 10-е место.

Накануне Алина Горносько заняла 9-е место в индивидуальном многоборье. Чемпионкой мира стала немка Дарья Варфоломеев. Завтра наша прима выступит в финалах отдельных видов, она представит программы с мячом и лентой.