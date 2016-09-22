Колясочник из Лиды на ручном велосипеде за 78 дней пересек всю Европу и добрался до Португалии

Новости Беларуси. Колясочник из Лиды на ручном велосипеде пересек всю Европу и добрался до Португалии. На большое путешествие у Александра Авдевича ушло 78 дней.

На хэнд-байке он проехал через Германию, Голландию, Бельгию, Францию и другие европейские страны.

Во время своего трипа он общался с журналистами из разных государств, а во Франции встретился с послом Беларуси Павлом Латушко. В Португалии сбылась мечта Александра – искупаться в океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом белорус останавливаться не собирается, в будущем в его планах добраться до Америки и проехать ее всю.

В 2011 году Александр на мотоцикле попал в аварию, получил травму и оказался в инвалидной коляске. Но он не унывает. Более того, вооружился девизом: «Жить здесь и сейчас, наслаждаясь моментом».