Колядная неделя в Могилёве началась необычно

Обряд колядования местные школьники провели в исправительной колонии. В жилые помещения колядовщиков, правда, не пустили – режимный объект всё-таки. Зато разрешили устроить для заключённых настоящее представление.

К развлекательным мероприятиям в 15-й колонии уже привыкли. Здесь и телестудия есть, и звёзды эстрады приезжали, и даже собственная лига КВН имеется. А вот детей-колядовщиков принимают впервые.

В жилые блоки школьников, конечно, не пустили – режимный объект всё-таки. Зато предоставили помещение местного клуба. Отец Николай привез сюда своих воспитанников. С рождественским спектаклем.

Хоть слёз и не было, но неподдельный интерес к происходящему на лицах явно читался. Большинство из 3 тысяч заключённых рождественских спектаклей и на свободе не видели. А тут – в колонии, да еще в детском исполнении.

Александр Литвин в колонии уже 11 лет. Впереди ещё 14. За убийство он получил максимальный срок. Сегодня он действительно вновь вспомнил о дочери. Она лишь ненамного старше детей на сцене. Колядовщики визитом тоже остались довольны. Правда, признаются честно – ехать сюда было боязно.