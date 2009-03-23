Колокола с 200-летней историей найдены в Гродненской области

Необычная находка по легенде принадлежала местному костелу. В 30-х годах храм сгорел, а колокола утеряны. Простой тракторист Мирослав Трунц в одночасье стал особо уважаемым человеком в своей деревне. Во время работы на экскаваторе он откапал четыре старинных колокола. Эти реликвии местные прихожане считали давно утерянными.



Весть о необычной находке сразу же разлетелась по всей деревне. Уже через несколько минут здесь собрались десятки прихожан. Древняя легенда о спрятанных колоколах оказалась правдой. Люди верующие тогда решили ночью перенести эти звоны поближе к Заболоти. И есть легенда, что они принесли их на место конюшни. Чтобы их не отправили за границу, есть версия, что немцы хотели забрать их себе, люди решили спрятать их в зёмлю. Сегодня на месте старой конюшни находится поселковая больница. При реконструкции её котельной реликвия и была обнаружена. Старинные колокола представляют не только духовную, но и историческую ценность. На них сохранилась дата производства – 1817-й год и фамилия меценатов, подаривших святыню приходу. Это известный род Нарбутов, владения которых были в Вороновском районе.



На сегодняшний день история с находкой древних колоколов пока не завершена. Найдено четыре. Но, по преданию, возможно, спрятан ещё один, пятый, самый главный колокол. Говорят, его вес около тонны и именно в нём спрятаны документы, рассказывающие про образование местной порафии. Работы по его поиску будут продолжены.