Колокол возрастом в три века нашли в Витебской области

Как выяснилось, семь десятилетий он пролежал в заброшенном колодце. Но в музее колокол храниться не будет, а подарит голос местному храму.

В округе ходит много легенд о том, как колокол попал в колодец и пролежал там почти 70 лет. Самая фантастическая гласит, что за людские грехи с церкви его сорвал ветер и сбросил под землю.

Наша съёмочная группа встретилась со старожилом этих мест. Тогда, в 1941 году, Борису Никитичу было 9 лет. Шла Великая Отечественная война и мальчик видел, как военные прятали колокол от немцев в колодец.

Борис Видус, житель деревни Колышки:

Колокол тогда с церкви сняли и на пожарную. Его немцы искали, но я язык не пустил.

Когда на территории местного хозяйства начали строить церковь, про старинный колокол вновь заговорили. И чтобы найти и поднять его из-под земли, провели раскопки.

Оказалось, колокол — настоящее сокровище для историков. Лиозненские краеведы уже предположили, что он попал в их края во времена униатства. Внизу, на так называемой юбке колокола, дата – 1727. Ее приняли за год изготовления.

Ольга Самущенко, директор Лиозненского военно-исторического музея:

Для православия подобные колокола в данный период времени не характерны. Например, изображение Божьей матери с младенцем в овальном картуше, которое находится на лицевой части колокола, встречается именно на колоколах, которые отливались в Западной Европе.

Старожилы еще помнят, как до войны колокол висел на пожарной башне. Его звон было слышно на три губернии: Витебскую, Могилевскую и Смоленскую. Сейчас же реликвия займет более достойное место. Колокол украсит звонницу Лиозненской церкви.

Уникальной находке уже дали статус историко-культурной ценности. Пока колокол храненится в Лиозненском храме. Когда здесь закончится ремонт, его, как и положено, установят на колокольню. Правда, под бронзового тяжеловеса церковную звонницу придется переделать.