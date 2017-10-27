Коллективный договор: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Местная конституция? Что такое коллективный договор? И кому он нужен больше: начальнику или подчинённому? Об этом рассказали во время программы «Открытый разговор» заведующая отделом социального партнёрства Минского городского объединения организаций профсоюзов Елена Вербило и заместитель председателя профсоюзной организации ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» Александр Бабицкий.

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