Коллекцию из лучших охотничьих трофеев собрал житель Пружан

Уникальный музей появился прямо в доме жителя Пружан. Его создатель Виктор Рачко говорит, что просто любит охотиться и сам не ожидал, что трофеев наберется на целую коллекцию.

Уже на входе в дом понимаешь — здесь есть, чем удивить гостей. Охотничьи трофеи повсюду. Всего в домашнем музее более 50 экспонатов. И у каждого своя история. Свою коллекцию охотник не раз выставлял на конкурсах, где она была отмечена призовыми местами. Неоспоримым фаворитом на выставках становится череп добытого медведя, который лишь на 4 балла уступает мировому рекорду.

В Сибирь на медвежью охоту Виктор Рачко отправлялся дважды. Короля таежных лесов взял почти голыми руками. Медведь застал врасплох охотника в доме. Роковой схватка стала для лесного гиганта. Теперь в экспозиции шкура 600-килограммового зверя на почетном месте. Этот трофей довольно редкий даже для Сибири, эта шкура уступает рекорду мира только по ширине.

К необычному хобби охотника домашние уже привыкли. И оказывают помощь в сохранении фондов.

К трофейному делу душа прикипела еще в детстве. Охотниками были и отец, и дед Виктора Николаевича. Все свое свободное время он также проводит в лесу. И даже, если день неудачный, Владимир Рачко не отчаивается. Ведь главное — природа.

Виктор Рачко, охотник:

Приходилось бывать и на Урале и в Сибири, и в Карелии, но все равно, лучше наших лесов нигде нет.