Коллекция Валентина Юдашкина на сцене Дворца Республики

Сцена по случаю превратилась в длинный светящийся подиум. 8 октября по нему дефилировали избранные модели, которых отбирает и готовит лично маэстро.

Коллекция, которую увидели в Минске, называется «Посвящение». Кстати, девушка, которая представила образ невесты – наша соотечественница. Это гомельская модель Татьяна Антоненко. Навеяна она классическими литературными и художественными произведениями. А потому силуэты строгие, и цвета сдержанные.

Телевизионную версию шоу Валентина Юдашкина вы сможете увидеть в эфире телеканала СТВ в конце октября. А уже в это воскресенье зрители итоговой программы «Неделя» увидят большое интервью кутюрье, которого знает весь мир. Валентин Юдашкин поведал некоторые тайны профессии, прокомментировал тему влияния глобального экономического кризиса на производство модной одежды от кутюр и рассказал о том, какими он видит тенденции наступившей осени и грядущего лета.