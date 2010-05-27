Коллекция необычных кукол ручной работы в Витебске

Куклы расположились на чердаке витебской ратуши.

В дело идет и пластик, и дерево, и ткань. Процесс творческий, но весьма трудоемкий: у мастера порой уходит на создание шедевра до полугода. Авторы — витебские мастерицы Елена и Любовь Конюшко — продумывают мельчайшие детали: наряды, макияж, прически. Для них кукольное хобби стало семейным делом.

Надежда Варламова, зав. научно-экспозиционным отделом Витебского областного краеведческого музея:

Кукла авторская и необычная по технологии, потому что это скульптурная текстильная кукла, которая выполнена сугубо на авторской инициативе.

Начали Любовь и Елена заниматься изготовлением кукол чуть более шести лет назад. Это семейное дело. И рождение каждой из кукол — это идея дочери, которая поддерживается затем и братом, и мамой.