Коллекционер из Минска устроил оружейный склад прямо в квартире, состояние боеприпасов представляло реальную угрозу для жильцов

Три сотни единиц незарегистрированного оружия, 16 килограммов взрывчатки, 275 опасных устройств и более 11 тысяч боеприпасов различного калибра. Все это промежуточные пока итоги спецоперации «Арсенал». За две недели возбуждено более 80 уголовных дел.

Пострадавшие дети:

Миша принес железную штуку в виде карандаша. И стал ей бить об асфальт. Сел на корточки, бил, потом как ударил — и она взорвалась. Мы все отлетели.

Миша погиб. Еще три ребенка — в реанимации Витебской больницы. Боевую часть немецкого артиллерийского снаряда 11-летний мальчик нашел на пахоте. Находку показал дома. Однако мамин приказ выбросить снаряд пересилило детское любопытство.

Денис Губанов, заместитель прокурора Лиозненского района:

Мать поясняет, что она видела якобы какой-то предмет, попросила и потребовала выбросить, проявила таким образом небрежность. Не предвидела возможного наступления последствий. Ребенок, конечно, не выбросил. Возможно, где-то спрятал. Пришел из школы, нашел и начал играть с этим предметом, рядом с компанией детей.

Игра в войну с реальным взрывным устройством прямо на деревенской улице закончилась смертью. В то время как об опасности таких «игрушек» казалось бы, наслышаны, более того — научены — все. А оказалось — не все. И снова — трагедия невнимательности.

Во время Второй Мировой в этом районе около года стоял фронт. Так что опасные для жизни находки — не редкость. На Витебщине заводится каждое третье уголовное дело за незаконные действия с оружием и боеприпасами. Регион в принципе считается клондайком для «черных копателей». Докопаться до их арсенала в том числе — сейчас основная задача правоохранителей, характерная для каждой области.

Сергей Вероненко, старший инспектор охраны правопорядка УВД Могилевского облисполкома:

Все правоохранительные органы, в том числе и Комитет госбезопасности, особое внимание уделяли именно этой категории граждан. Санкционировали осмотры жилищ, обыски. Большая масса изымалась у них, конечно.

Описание этой картины укладывается в два слова: всего и много. Шашки, гранаты, взрыватели, электродетонаторы, запалы, четыре пневматических и пара охотничьих ружей, пистолеты, в том числе боевой «Макаров». К ним — склад боеприпасов. Задаешься логичным вопросом — зачем это всё сейчас? «Всякий случай» для такого боезапаса уж точно не подвернется.

Андрей Мазепин, пресс-секретарь УВД Гомельского облисполкома:

Была обнаружена большая партия, которая сегодня является одной из крупнейших партий незарегистрированного оружия. В данном случае гражданин освобождает от уголовной ответственности.

Как пояснил хозяин дома, на склад он наткнулся случайно. Оружие и боеприпасы принадлежали покойному родственнику. Он проживал в той половине дома, где и был найден арсенал. Вот такое наследство. Опасное в любых руках.

Гомельский список в полсотни наименований тоже пополнил копилку всебелорусского «Арсенала». Операция была запущена еще в начале месяца. Оперативники из КГБ и МВД развернули масштабную работу с потенциальными владельцами взрывооопасных веществ. И сейчас проводится мониторинг всех, кто раньше попадал в поле зрения, как причастный к незаконному обороту оружием, нелегальным раскопкам, изготовлению самодельных взрывных устройств. Еще на оперативном совещании в день трагедии в минском метро глава государства поручил силовикам отработать все возможные пути возникновения угрозы. На сегодняшний день в цифрах изъятий — уже реальная огневая мощь.

Андриан Кохнович, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики МВД Республики Беларусь:

Изъято 288 единиц незарегистрированного оружия, почти 16 килограммов взрывчатых веществ, 275 взрывоопасных предметов и взрывных устройств, более 11 тысяч боеприпасов различного калибра.

В то же время добровольно белорусы сдали около тысячи единиц оружия. Для тех же, кто решил остаться в «партизанах», силовики уже не раз зачитали статью Уголовного кодекса, которая может обернуться заключением на 12 лет.

Анатолий Кулешов, министр обороны Республики Беларусь:

Обращаюсь к гражданам: сдайте незаконно хранящееся оружие, поскольку санкции статьи 195 УК РБ очень суровы и позволяют сегодня принимать меры, связанные с лишением свободы на срок до 12 лет.

Переулок в Минске хоть и называется Броневой, но безопасным его еще несколько дней назад было сложно назвать. Коллекционер прямо в своей квартире устроил настоящий оружейный склад. Причем состояние боеприпасов представляло реальную угрозу для жильцов.

Это уже не чердак на хуторе и не чистое поле. Жилой дом в центре Минска. Взрывную коллекцию собрал пенсионер. Мужчина умер около месяца назад, а наследство нашла дочь во время уборки. И передала саперам. Те полдня взрывали его на полигоне: ни много ни мало — две сотни единиц боеприпасов, в их числе — снаряд времен Великой Отечественной.

Андрей Пятрович, заместитель начальника отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска:

Наиболее опасные — взрыватели к артиллерийским и зенитным снарядам. Все боевые части были опасны для жильцов дома, так как были подвержены коррозии. Был изъят и снаряд времен Великой Отечественной войны, который также был уничтожен на полигоне.

Зачем такой арсенал хранить в квартире — вопрос риторический. Который поставил в тупик, в первую очередь, соседей. Оказывается, жили-то в прямом смысле как на пороховой бочке.

Да, здесь нашли и вовремя обезвредили. Но ведь в каждую квартиру наряд с проверкой не зайдет. И в каждую сумку на улице не посмотрит. Так что правоохранители не зря призывают хотя бы о рамках здравого смысла задуматься о вопросах личной безопасности, пока сами работают в рамках закона.

Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Проводится тщательная интенсивная проверка подвальных сооружений в зданиях жилого сектора и административных зданиях. Продолжается проверка автотранспорта личного и служебного.

И открываем и показываем. В метро, на вокзале, просто на улице. Люди в форме, если раньше и вызывали эмоции формата «сколько можно?» и «зачем?», сейчас первые отвечают на вопросы «Что это там?». Лежит на перроне или троллейбусной остановке. Могут и сами остановить. Теперь все уже знают — зачем.

Игорь Журавлевич, милиционер полка патрульно-постовой службы:

Ни один ничего не сказал. «Да, пожалуйста». Все привыкли, все же в метро ездят вот сейчас, когда у нас усиление идет. Ну да, где-то кто-то возмущается. В основном все понимают.

Вообще, по данным правоохранителей, количество обращений по поводу бесхозных сумок и пакетов выросло в разы. А ведь раньше их меньше не было. Просто усвоилось понимание того, насколько это может быть важно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».