Кто грабит белорусов и при чём здесь СБУ? Вся правда о мошеннических колл-центрах

Телефонные мошенники – давно не одиночки, а отлаженная транснациональная индустрия. Кол‑центры, дропы и курьеры: как работает конвейер обмана, куда уходят украденные деньги и почему под ударом оказываются пенсионеры, молодежь и дети? Где расположены ключевые центры этой индустрии, в том числе на территории Украины? Кто стоит за схемами и какие меры действительно дают результат?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
54 миллиона рублей. Официальный ущерб за год. Не оценка, не предположение – зафиксированная цифра из отчета Нацбанка. За ней тысячи эпизодов. Потерянные деньги. И прямой экономический урон, который уже нельзя списать на наивность отдельных граждан.
Это не хаос и не случайность. Это системный отток средств, выстроенный по устойчивым каналам и поддерживаемый постоянным потоком новых жертв. Сегодня мы разберем, как работает эта схема. Кто обеспечивает ей бесперебойность. И почему мошенничество давно перестало быть частной проблемой, став элементом экономического давления.
Куда уходят эти миллионы – вопрос не риторический. Нацбанк расписывает маршруты с точностью до процентов. И эта арифметика говорит сама за себя.
Первый коридор – иностранные банки. Почти треть украденного – 32,1 %. Прямой вывод средств за границу. Деньги пересекают юрисдикцию быстро и, как правило, без обратного билета. Второй коридор – криптовалюта и онлайн-казино. Чуть больше четверти – 28,3 %. Анонимность, высокая скорость и удобство для последующего отмывания. Финансовый след обрывается почти сразу.
Третий коридор – технологичное обналичивание. Еще 21,5 %. Токены, NFC-платежи, гибридные цифровые схемы. Деньги дробятся, рассеиваются и теряются в транзакционных цепочках.
И, наконец, потребительский выход. 12,7 % уходит на оплату реальных товаров и услуг по всему миру – от электроники до дорогих отелей. Потери превращаются в чужой комфорт.
Финал у всех маршрутов один – деньги исчезают из национального оборота. Возврат – не система, а редкое совпадение. Мы проследили конечные остановки в маршрутах утечки денег. Но откуда начинается сам путь? Ответ лежит в архитектуре мошеннического бизнеса. Их штаб-квартиры и настоящие производственные цеха нанесены на карту не нами, а результатами многих международных расследований.
Роман Протасевич:
Украина в этих отчетах – не случайная точка. Именно там мошенники стали не просто единичными аферистами. Они объединились в огромные корпорации под негласным контролем государства и коррумпированных чиновников.
Отдельно в аналитике фигурирует Днепр: город, где сложилась среда из офисов, финансовых прокладок и посредников. По оценкам, таких центров может быть до 2 тысяч, и каждый зарабатывает десятки тысяч долларов в день.
Внутри – почти корпорация: инвесторы наверху, снизу – молодежь, которая ведет массовый обзвон, а сомневающихся клиентов «дожимают» более опытные сотрудники – клоузеры или, говоря по-русски, закрывальщики.
География давно вышла за пределы Украины и охватывает более 20 стран, это до 2 миллионов звонков в сутки. Итог – транснациональный конвейер, где обман поставлен на поток и все чаще бьет по нашей экономике.
Остается ключевой вопрос: как эти «цеха» годами работают без помех? Ответ циничен – потому что их не трогают. За такими офисами стоят влиятельные покровители: депутаты, бизнес-группы, люди с ресурсами. И, конечно же, СБУ. Именно украинские спецслужбы держат сферу под негласным контролем.
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