Кто грабит белорусов и при чём здесь СБУ? Вся правда о мошеннических колл-центрах

Телефонные мошенники – давно не одиночки, а отлаженная транснациональная индустрия. Кол‑центры, дропы и курьеры: как работает конвейер обмана, куда уходят украденные деньги и почему под ударом оказываются пенсионеры, молодежь и дети? Где расположены ключевые центры этой индустрии, в том числе на территории Украины? Кто стоит за схемами и какие меры действительно дают результат?

Роман Протасевич:

54 миллиона рублей. Официальный ущерб за год. Не оценка, не предположение – зафиксированная цифра из отчета Нацбанка. За ней тысячи эпизодов. Потерянные деньги. И прямой экономический урон, который уже нельзя списать на наивность отдельных граждан.

Это не хаос и не случайность. Это системный отток средств, выстроенный по устойчивым каналам и поддерживаемый постоянным потоком новых жертв. Сегодня мы разберем, как работает эта схема. Кто обеспечивает ей бесперебойность. И почему мошенничество давно перестало быть частной проблемой, став элементом экономического давления.

Куда уходят эти миллионы – вопрос не риторический. Нацбанк расписывает маршруты с точностью до процентов. И эта арифметика говорит сама за себя.

Первый коридор – иностранные банки. Почти треть украденного – 32,1 %. Прямой вывод средств за границу. Деньги пересекают юрисдикцию быстро и, как правило, без обратного билета. Второй коридор – криптовалюта и онлайн-казино. Чуть больше четверти – 28,3 %. Анонимность, высокая скорость и удобство для последующего отмывания. Финансовый след обрывается почти сразу.

Третий коридор – технологичное обналичивание. Еще 21,5 %. Токены, NFC-платежи, гибридные цифровые схемы. Деньги дробятся, рассеиваются и теряются в транзакционных цепочках.

И, наконец, потребительский выход. 12,7 % уходит на оплату реальных товаров и услуг по всему миру – от электроники до дорогих отелей. Потери превращаются в чужой комфорт.

Финал у всех маршрутов один – деньги исчезают из национального оборота. Возврат – не система, а редкое совпадение. Мы проследили конечные остановки в маршрутах утечки денег. Но откуда начинается сам путь? Ответ лежит в архитектуре мошеннического бизнеса. Их штаб-квартиры и настоящие производственные цеха нанесены на карту не нами, а результатами многих международных расследований.