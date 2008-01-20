Количество желающих сменить свои личные данные увеличилось

В 16 лет гражданин Беларуси может изменить имя или фамилию, имея на то веские причины. В Минске в 2003 году желающих переименовать себя было не более тысячи, в 2006 году вновь названных стало наполовину больше. В прошедшем году только в Первомайском районе столицы сменили личные данные 250 человек. Среди причин не только замужество: неблагозвучие прозвища, нежелание носить отчество нерадивого родителя, неподходящее имя.

Такие тенденции во всем мире. Так, в Украине в 2006 году обновить личные данные решили более 20 тысяч человек. Там появились не только новоиспеченные Сократ, Руссо и Стендаль, но и Ющенко и Тимошенко. В Китае из-за многолюдности фамилий просто не хватает. На 85% населения этой огромной страны приходится всего 100 фамилий.