Количество сторонников использования исключительной меры наказания растет в России

Среди тех, кто высказывается за отмену моратория на смертную казнь немало российских политиков, учёных, военных и представителей творческой интеллигенции.

Учитывая последнюю волну терактов, их будет еще больше. В понедельник два взрыва прогремели в московском метро. Самодельные устройства, начинённые кусками арматуры и болтами, привели в действие смертницы. В результате погибли 39 человек, более 70 раненых.

А накануне террористы атаковали дагестанский Кизляр. Там также совершён двойной теракт. Взрывы унесли жизни 12 человек.

Волна терактов продолжается и сегодня в Дагестане. Бомба сработала в салоне легкового автомобиля. Погибли два человека. Ведётся следствие.