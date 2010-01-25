Количество разводов в Минске за десять лет сократилось на 13,6%

При этом в прошлом году по сравнению с 2008 годом число разводов сократилось на 5,6%.

Наибольшее количество разводов приходится на пары, где супругам 25-34 года. В 2009 году почти каждый пятый разведенный мужчина был в возрасте 30-34 лет, а каждая четвертая женщина — 25-29 лет.

В структуре разводов наблюдается устойчивая тенденция увеличения удельного веса пар, чей союз продлился менее 5 лет — с 27,8% в 1999 году до 36% в 2009-м. В прошлом году таких пар развелось более 2,8 тыс. Каждый четвертый расторгнутый в 2009 году союз продлился от 5 до 9 лет, а 15,2% распавшихся браков имели «стаж» более 20 лет. Повторно расторгли брак 14,4% мужчин и 13,1% женщин. В неполных семьях в прошлом году остались 4,7 тыс. детей.

Меньше всего разводов было в 2004 году (6 470), больше всего в 1999-м — 9 160. Доля разводов семей, не имеющих детей, возросло с 39% в 1999 году до 49,2% в прошлом году, сообщает БЕЛТА.

Наиболее часто в качестве причины развода указывают алкоголизм мужа и «не сошлись характерами».