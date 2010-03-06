Количество расистов в США растет бешеными темпами

За прошлый год число праворадикальных групп в США увеличилось почти на 250%. Эксперты связывают это с последствиями экономического кризиса и цветом кожи американского президента.

Политические, экономические и демографические перемены в США привели к тому, что в стране произошел небывалый всплеск популярности праворадикальных групп и увеличение их количества. Об этом свидетельствуют данные доклада, подготовленного американской общественной организацией Southern Poverty Law Center (SPLC).

В документе утверждается, что в стране действует порядка 1000 организаций, которые в SPLC называют «группами ненависти». В 2009 году появилось 136 радикально настроенных общественных структур, борющихся с наплывом мигрантов. Всего их число увеличилось примерно на 80% по сравнению с предыдущим годом.

«Мы наблюдаем один из самых значительных всплесков популярности ультраправых идей за всю историю Соединенных Штатов,— утверждает знаток американских националистических организаций Чип Берлет.— Вокруг нас возникают общественные и политические движения, создаваемые озлобленными, возмущенными и обеспокоенными людьми. Они восстают против федеральной бюрократической машины и либеральных правительственных программ, касающихся здравоохранения, иммиграционной реформы, абортов и гомосексуальных браков».

Согласно данным исследования, проведенного NBC News и Wall Street Journal, 61% американцев уверены, что их страна пребывает в упадке. Только четверть респондентов считают, что правительству можно доверять, пишет GZT.RU.