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Количество погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 30 человек

21 августа 2009 14:30
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При этом, судьба ещё около 45 энергетиков по-прежнему остается неизвестной. Окончательные данные станут известны после полной откачки воды из машинного зала электростанции. Эти работы должны завершиться сегодня к вечеру.Напомним, авария, в результате которой машинный зал оказался разрушен и затоплен, произошла утром 17 августа. На тот момент на станции находились 80 человек. Официальная причина трагедии до сих пор не названа.
# общество # происшествия

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