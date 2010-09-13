Количество мелких нарушений в День города в Минске оказалось меньше, чем в будние дни

Накануне Минск отпраздновал 943 День рождения. В мероприятиях по случаю Дня города приняло участие рекордное количество человек – около 600 тысяч.

За два дня прошло более 60 мероприятий. Причем, у каждого района была своя эксклюзивная программа. Больше всего отдыхающих собралось на Октябрьской площади, где впервые прошло трехмерное мультимедийное шоу, и у стелы «Минск – город-герой». Здесь небо раскрасил праздничный фейерверк.

Столичные правоохранители в эти дни работали в усиленном режиме. Количество мелких нарушений, как и число любителей горячительного, оказалось меньше, чем в будние дни.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

– Охрана общественного порядка осуществлялась сотрудниками милиции во всех точках, где проходили праздничные массовые мероприятия. Это более 60 площадок. Такие как Октябрьская площадь, «Минск-Арена», стелы «Минск – город-герой». Мы осуществляли охрану общественного порядка на основании 83 распоряжения. То есть граждане проходили через турникеты, мы использовали ручные металодетекторы, с целью недопущения проноса взрывоопасных веществ, колюще-режущих. Также, осуществлялась проверка и недопущение лиц, злоупотребивших спиртными напитками.