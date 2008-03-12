Количество коррупционных преступлений в Беларуси снижается

Об этом заявляют в Генпрокуратуре страны. За прошедший год коррупционных преступлений зафиксировано на 9% ниже, чем в 2006. Однако ущерб составил 83 миллиарда рублей.

Наиболее крупные суммы взяток фигурируют в земельных отношениях. Одна из самых крупных была зафиксирована в Минской области, когда за выделение земельного участка предлагалось 500 тысяч долларов. Чаще всего факты коррупции выявляются в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и торговле.

Борьба с коррупцией будет усилена. Только за первые два месяца этого года за счет погашения убытков государству возвращено 8 миллиардов рублей. Значительно снизилась криминализация таких сфер, как оборот алкогольной, лесной и нефтяной продукции. Так, ликвидировав две преступные группы, которые занимались незаконным экспортом лесоматериалов, удалось увеличить объем биржевых торгов лесной продукцией в 1,5 раза.

