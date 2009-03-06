Количество коррупционных преступлений в Беларуси с начала года текущего года сократилось на 20%

Об этом сообщил сегодня в Минске начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси Александр Ракевич. Так снизилось количество злоупотреблений служебными полномочиями, подлогов, получения взяток. Но вместе с тем возросло число хищений имущества. Всего за 2008 год количество коррупционных преступлений в стране сократилось на 11,3%, а их удельный вес в общей преступности составил 11,7%. Общее количество совершенных коррупционных преступлений составило 2735. Ущерб от коррупции по оконченным делам в 2008 году составил более 53 миллиарда белорусских рублей.



Снижение динамики совершения коррупционных преступлений зафиксировано в Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской областях. Больше всего коррупционных преступлений было совершено в таких сферах, как торговля, промышленность, организация госзакупок, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование и транспорт. Вместе с тем, если в финансово-кредитной сфере, сельском хозяйстве и торговле зафиксировано снижение количества коррупционных преступлений, то в прошлом году их число возросло в сфере образования, здравоохранения, туризма и науки.



"Борьба с коррупцией является приоритетным направлением в деятельности органов прокуратуры, так как имеет наибольшую значимость для обеспечения законности в жизнедеятельности государства. В обществе необходимо выработать нетерпимость к коррупции и формировать гражданскую правовую культуру. Также нельзя забывать и о высокой латентности коррупции", - резюмировал Александр Ракевич.