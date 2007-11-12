Количество китайских студентов в белорусских вузах увеличится

Это было отмечено сегодня в столице на открытии выставки "Образование в Китае". Еще в советские времена в Беларуси учились десятки тысяч китайских студентов. И эта хорошая традиция продолжилась с получением Беларусью независимости. В настоящее время в нашей стране получают образование более 1000 молодых людей из Поднебесной. В связи с бурным ростом китайской экономики потребность в хороших специалистах в КНР возрастает, поэтому, учитывая высокое качество белорусского образования, количество студентов направляемых на обучение в Беларусь увеличится. Отметим, что в Беларуси китайский язык с первого класса изучают более 300 школьников.