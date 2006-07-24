Количество брачных союзов с иностранцами растет

Каждый четвертый союз в Минском городском Доме бракосочетаний заключается между парами, в которых жених или невеста - иностранные граждане. В этом году уже было зарегистрировано 223 брака между минчанами и представителями 48 государств мира. Среди женихов больше всего граждан Афганистана. В <списке популярности> также Германия, США, Италия и Израиль. Начиная с 2000 по 2006 год, в минский городской Дом бракосочетаний союз со столичными жителями приходили регистрироваться представители 78 государств. Среди стран СНГ лидируют Россия и Украина.