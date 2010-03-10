Количество белорусов, желающих обменять паспорт, выросло в полтора раза

В отделах по гражданству и миграции наблюдается большой ажиотаж. В отделах выдачи паспортов не умолкают телефоны. Меньше месяца осталось до вступления в силу нового визового кодекса в странах Евросоюза.

Напомним, по европейским правилам, при пересечении границы паспорту может быть не больше 10 лет. И действительным документ должен оставаться еще как минимум три месяца по окончании визита. А в бланке для визовых отметок – нужны не менее двух чистых страниц.

В Ленинском районе столицы паспортная служба пошла на эксперимент. О том, что документ готов и когда его можно забрать, минчанам сообщают смс-кой.

Павел Хрищенович, начальник отдела по гражданству и миграции Ленинского РУВД Минска:

– Очень простая услуга, которая не только разгружает нашу службу, но и очень удобна для граждан – теперь не нужно звонить в справочную, узнавать наш телефон, дозваниваться, или запоминать что-то при подаче документов. Получил смс и знаешь, что твой паспорт готов.