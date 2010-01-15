Кольцеобразное солнечное затмение ожидает сегодня жителей планеты

Белорусы в число счастливых наблюдателей, к сожалению, не попадут. Его увидят жители Африки, Индии, островов Индийского океана и Юго-Восточной Азии. Небольшие частные фазы этого затмения будут видны на юге европейской части России и в Сибири.Это необычное астрономическое явление продлится около 11 минут, но будет не таким красивым, как полное затмение. Два лунных затмения 2010 года – частное и полное – белорусы также не увидят. Они произойдут 26 июня и 21 декабря.