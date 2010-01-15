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Кольцеобразное солнечное затмение ожидает сегодня жителей планеты

15 января 2010 08:34
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Белорусы в число счастливых наблюдателей, к сожалению, не попадут. Его увидят жители Африки, Индии, островов Индийского океана и Юго-Восточной Азии. Небольшие частные фазы этого затмения будут видны на юге европейской части России и в Сибири.Это необычное астрономическое явление продлится около 11 минут, но будет не таким красивым, как полное затмение. Два лунных затмения 2010 года – частное и полное – белорусы также не увидят. Они произойдут 26 июня и 21 декабря.
# общество

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