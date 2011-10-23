Кого из современных белорусских писателей покупают в Беларуси и в России?

Современные белорусские авторы. Кто они? Почему белорусы все чаще и чаще отечественной литературе предпочитают зарубежную? А если и читают своих, то кого? Чтобы разобраться в ситуации и найти ответы на все наши вопросы, мы в первую очередь отправились на книжную ярмарку.

Где как не здесь искать самых начитанных и просвещенных? Подходим к интересующимся книжными новинками покупателям. С одним-единственным вопросом: кого из белорусских авторов читают. Или хотя бы знают?

Покупатели:

Громыко.

Я как-то не увлекаюсь современными белорусскими авторами.

Батракова на слуху немножечко. Но не читала еще.

Современных, можно сказать, не знаем. Только старых.

Ольга Громыко и Наталья Батракова. Негусто. А что же скажут продавцы? Ведь к ним за книгами определенных авторов каждый день обращаются сотни покупателей!

Продавцы:

Есть 3-4 белорусских писателя, которые пользуются спросом.

Очень хорошо берут книжки Батраковой Натальи. Сейчас по книжке Лисицкой сериал выходит, так ее тоже очень хорошо спрашивают.

Спрашивают особенно Жвалевского.



Ну что же, список растет. Правда, конкурировать по продажам и популярности белорусские современные писатели с российскими Донцовой и Марининой пока не могут. Почему? Чтобы углубиться в проблему, мы решили обратиться к тем, кого знают. В надежде, что они уж наверняка подскажут, в чем причина белорусского литературного «затишья».

Первый, к кому мы отправились в гости, стал Андрей Жвалевский.



Популярность пришла к Андрею благодаря пародии на Гарри Поттера – в соавторстве с Игорем Мытько придумали книгу «Порри Гаттер», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Рукопись через знакомых случайно попала в российское издательство. И понеслось. Чего стоит только экранизированная «М+Ж» в главной роли с Нелли Уваровой.

Андрей Жвалевский, писатель:

За известностью мы ездим, все-таки, в Москву. В Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь. Как ни парадоксально, здесь, в Минске, нас знают гораздо меньше.



«Порри Гаттер» со всеми переизданиями в России вышел тиражом в 200 тысяч экземпляров. Стандарт для Жвалевского там же – тираж в 10-20 тысяч. В то время как в белорусских издательствах его же книги появляются на свет тиражом в полторы тысячи. А ведь этого автора и пиарить не нужно – уже «раскручен». А если писатель пока никому не известен?

Андрей Жвалевский, писатель:

Что на пиар, что на рекламу тратится процент от предполагаемой прибыли: 5-10, иногда – 30%. На книге издательство зарабатывает несколько тысяч долларов. 5% от нескольких тысяч – это, грубо говоря, сотня долларов. Какую рекламу можно сделать на 100$? Что это может быть, я не очень себе представляю.



Чем больше тираж, тем больше прибыль. Разумеется, если на книгу есть спрос и она распродается. Но как продать пусть даже гениальный продукт, если о нем никто не знает? И, с другой стороны, зачем издавать автора большим тиражом, если его потом не раскупят даже на половину? Жвалевский уверен: это палка о двух концах. На малых тиражах не заработаешь. На больших же, если нет спроса, можно серьезно «прогореть».

Андрей Жвалевский, писатель:

Может быть, люди и почитали бы с удовольствием, но они не знают о ее существовании. Потому что такие мизерные тиражи просто не попадают в магазины – они там никому не интересны. А Донцова, извините, это миллионы.



Вот и возникает вопрос, а почему у нас нет своей «Донцовой»? Собственно, Жвалевский считает, что ответ очевиден: в Беларуси пока не развита налаженная система пиара и рекламы. Как, например, в России. Отдельному автору, чтобы потратить на это деньги, необходимо сначала получить гонорар за книгу. Но гонорар то выплачивается по итогам продаж книги. А реклама нужна до.

Андрей Жвалевский, писатель:

Вот и получается, что мы можем издаться где-то там, а потом прийти сюда и сказать, что мы уже известные.



Однако и отсутствие пиара в Беларуси, оказывается, не единственная проблема, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Жвалевский, писатель:

Писателю нашему, отечественному, просто негде издаваться. А в тех случаях, когда их соглашаются издавать, то либо за свои деньги, либо в качестве гонорара отдадут часть тиража.



С одной стороны, как это негде? Государственных издательств – пять. Частных – гораздо больше. И они все чаще и чаще акцент делают совсем не на художественную литературу. Но кто о них знает? И можно ли пробиться в те государственные издательства, о которых знают все?

На последний вопрос ответить могли только непосредственно в издательстве. Поэтому мы и отправились в крупнейшее – «Мастацкую літаратуру».

Виктор Шнип, поэт, главный редактор издательства «Мастацкая літаратура»:

Выдаецца лепшае. Бо ёсць кніжны рынак, які дыктуе свае ўмовы. Новае імя цяжка прабіваецца. Трэба, каб прайшлі дзесяцігоддзі.



Так, в издательстве «Мастацкая літаратура» без «литературного стажа» вашу книгу сразу не напечатают. Что там молодой писатель – тут и среди «мэтров пера» немалая конкуренция. Очередь. А ведь еще классиков надо переиздавать.

Виктор Шнип, поэт, главный редактор издательства «Мастацкая літаратура»:

Ганарар не адразу выплочваецца. Калі ўклалі ў кніжку грошы, мы павінны вярнуць тыя грошы, якія былі патрачаны на паперу, на друк.

Ужо прыкладна ведаем, што будзе ў 2012 годзе выходзіць.



Возникает другой вопрос – если постоянно печатают одних и тех же, почему даже о них никто не знает?

Виктор Шнип, поэт, главный редактор издательства «Мастацкая літаратура»:

У нас ёсць аддзел рэалізацыі і рэкламы. Мы праводзім вечарыны, рэкламуем разам з аўтарам, і на тэлебачанне, і на радыё.

Сапраўды, не хапае мэнэджэраў, якія б прафесійна гэтым займаліся.

Самі пісьменнікі вінаваты, што іх не ведаюць. Некаторыя баяцца аўдыторыі.



Выходит, есть еще один нюанс. И называется он, по мнению главного редактора Виктора Шнипа, лень белорусских писателей. Да и не только писателей.

Виктор Шнип, поэт, главный редактор издательства «Мастацкая літаратура»:

Чытач абляніўся. Хоча, каб сказалі, што чытаць. А кнігарні ж адчынены.



Читательская активность низкая, пиара и рекламы не хватает. Отсюда и тираж невысокий, и небольшое количество в год издаваемых авторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Шнип, поэт, главный редактор издательства «Мастацкая літаратура»:

Мы можам выпусціць і тысячу, але ж яе трэба прадаць. Праблема не стаіць – як выдаць кніжку. Праблема – як яе распаўсюдзіць, каб яна дайшла да чытачоў.



Совсем другое мнение по поводу того, что «читатель сам виноват, что наших авторов не знает», мы услышали от Тамары Лисицкой – по белорусским меркам, известной писательницы и медийной персоны.

Тамара Лисицкая, писатель и телерадиоведущая:

Ругать человека за то, что он не будет копаться в книжных полках, неправильно.

Человек читающий и рад бы, но кто ему объяснит, что это за книга, четыре раза повторит имя автора и даст какие-то затравки из сюжета его книги, чтобы человек захотел это читать?

Пример Лисицкой, скорее, исключение, чем обыденность в белоруском писательском мире. Сначала в медиасфере «раскрутилось» имя. А уже затем возникли ее книги. Это тот редкий случай, когда имя появилось раньше. И сработало. Однако и Тамаре не чужды вопросы, которыми задаются молодые белорусские авторы.

Тамара Лисицкая, писатель и телерадиоведущая:

Сеть, понятная для автора пунктов приема текста и обработки его – неявная. Издательства достаточно тихо себя ведут.

В магазинах яркие, пестрые обложки раскрученных российских авторов. Наш человек не очень искушен в вопросах поиска нужной книги. Он идет на яркое имя, яркую обложку.

Тамара – еще и пример довольного своим белорусским издательством автора. Она, к слову, уверена, что книжный бизнес в Беларуси есть. В пример ставит родное издательство.

Тамара Лисицкая, писатель и телерадиоведущая:

Они относятся к книге как к товару. Не низменно. Они понимают, что это бизнес. И раз есть товар, его надо продвигать. Нужны рекламные кампании, нужны плакаты, поддерживающие акции.

Казалось бы, имя есть – почивай на лаврах. А нет. Тамара Лисицкая продолжает заниматься как творчеством, так и его популяризацией. Может, именно в «золотом комплексе» (таланте, активности и по формату выбранном издательстве) и кроется секрет успешной писательской деятельности?

И вот, допустим, и имя на слуху, и книги продаются. Во многом, к слову, благодаря пиару в Интернете. Но и отношение к Интернету у авторов неоднозначное.

Тамара Лисицкая, писатель и телерадиоведущая:

Мне приходится конкурировать с книгами моими в Интернете, но я их туда не отправляла. Одно дело – купить бумажную книгу в интернет-магазине, но скачать электронную версию – это уже нехорошо. Я, как автор, очень теряю.

Недостаточно развитая сфера пиара и рекламы, небольшие тиражи, невысокая читательская активность. Как результат – низкая конкурентоспособность белорусской литературы на одних полках опять же – с Донцовой и Марининой.

Пока мы задавали вопросы и получали на них ответы, оказалось, что ходит наша съемочная группа все же по замкнутому кругу. Причина недостаточной популярности белорусских авторов кроется в ряде причин. И все они друг из друга вытекают, причем не по определенной схеме, а в каждом случае по индивидуальному сценарию. Но очень хочется верить, что белорусские писатели, издательства и читатели в решении этих проблем объединятся. И встанут в очередь за действительно стоящей хорошей книгой популярного белорусского автора.