Когда включат отопление?

Главной новостью дня для многих минчан 29 сентября стало резкое похолодание.

+10 и переменная облачность – это лучшее, что ожидает нас в ближайшее время. Уже сегодня ночью на окрестности столицы опустятся первые заморозки, а днем не теплее +12 и моросящие дожди.



Похолодание в квартирах заметили даже те, кто дома бывает не часто. О включении отопления пока можно только мечтать, но минские теплосети к зиме уже готовы.

65 километров новых трубопроводов доставят тепло в дома, как только природа и Мингорисполком дадут добро. При стабильных +10 подключат больницы и детские сады. В квартирах батареи станут горячими, только когда среднесуточная температура продержится ниже 8 градусов в течение 5 дней.



У коммунальных служб, дорожников и озеленителей в связи с сезонной пересменкой добавилось хлопот. Наш дежурный по городу Надежда Бука узнала, куда исчезают опавшие листья и как зарастают ямы в асфальте.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Партизанский

Реконструкция моста на Первомайской выходит на финишную прямую.

Среди всех дорожных артерий Минска, которые будут готовы еще до наступления морозов, эта переправа через Свислочь самая долгожданная. Этот муравейник преобразится в четырехполосную автомагистраль уже через несколько дней. Пока на одном участке дороги прокладывают телефонные линии, на другом выгружают щебень.

От старого моста остались лишь балки. Всё остальное сделано из новых материалов по новым технологиям

Автомобильное движение планируется открыть в районе 1-2 октября.

Центральный

Опавшие листья уже давно не жгут, а складывают в пакеты.

Только с этой аллеи каждый день увозят по полсотни мешков.

Советский

Зелёный оазис появился за считанные минуты.

Сегодня для посадки кустов погода благоприятная. Главное, что не жарко. Этот кустарник, оказывается, только в народе именуют шиповник.

И без того одна из самых зелёных столиц Европы до конца октября прирастёт ещё девятью тысячами деревьев. Минск украсят дубы, клёны, ясени и липы, а также 24 тысячи различных кустарников.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА СРЕДИ НОВИЧКОВ В СФЕРЕ ОБЩЕПИТА

Поделиться фирменными рецептами сегодня решились столичные кулинары. Секреты сезонного меню раскрывались на традиционной выставке-ярмарке среди новичков в сфере общепита. Осенние краски расставили акценты в сервировке столов, а фруктово-овощной урожай определил набор блюд. Свекольные цветы и тыквенные скульптуры, баклажанные торты и морковные драники по старинным рецептам, – оказалось, осень - пора вдохновения не только для поэтов, но и для поваров.

ДУБОВСКИЙ В БРОНЗЕ

Он жил, опережая время. Сегодня память о Герое Социалистического труда Константине Дубовском увековечили в бронзе. За тридцать лет работы на Минской птицефабрике имени Крупской в должности директора он создал предприятие международного уровня. Мемориальную доску установили на доме номер 24 по улице Нововиленской, где и жил герой.



ШЕДЕВРЫ НА МИНСКОМ ВЕРНИСАЖЕ

Юные фотохудожники из Прибалтики, Финляндии, Германии и Беларуси в борьбе за лучший художественный образ запечатлели гениев прошлых лет. Они покорили международное жюри неповторимой образностью и нестандартной режиссурой снимка.



ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ МИНСКА

В 1920 году был создан летучий отряд для борьбы с нарушителями общественного порядка.

73 года назад на углу улиц Кирова и Энгельса открылся первый в БССР Дворец пионеров и школьников.

В том же году коллективы фабрик «Коммунарка» и «Октябрь» передали в фонд помощи испанским женщинам и детям один процент своего месячного заработка.

ОПРОС



Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь.