Когда ремонт приобретает перманентный характер

Новый порядок работы с обращениями граждан. Президент подписал соответствующий указ. В посёлке Бабиничи Оршанского района на этот документ возлагают особые надежды.

Противостояние между жителями посёлка и чиновниками длится здесь почти полгода. Камнем преткновения стал затянувшийся ремонт двух домов.

Ремонтная эпопея на Фабричной улице в Бабиничах началась ещё в апреле. Жильцы поначалу даже радовались - заменят кровлю и балконы. Но ремонт затянулся. Пришлось обратиться за помощью к чиновникам ЖКХ. На пять отправленных писем девушки фабричные получили лишь два ответа: оба - о переносе сроков завершения работ.

К августу крышу всё-таки залатали. А вот новых балконов нет и по сей день. Сушить бельё на улице жильцы уже привыкли. К тому, что во время дождя их квартиры заливает - не могут. Поэтому регулярно обивают пороги ЖКХ и прочих смежных организаций.

Съёмочной группе СТВ в ЖКХ вразумительный ответ всё-таки дали. В сложившейся ситуации обвинили подрядчика. Мол, строительная организация к своим обязанностям отнеслась недобросовестно. Жильцов ответ не устраивает. Не их это дело разыскивать строителей. Когда ремонт закончится? "Если они не объявятся, мы пошлём на объект наших строителей. Закончим в Декабре", - заявил заместитель генерального директора ЖКХ г. Орши Владимир Геращенко.

Очередному переносу сроков жильцы злополучных домов не доверяют. Они уже собирались отправлять письмо в администрацию Президента. После выхода нового указа с этим решили не спешить. Может теперь чиновники будут станут более ответственными.