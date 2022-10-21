Прямой эфир

Когда приходишь в храм, начинаешь открывать для себя новый мир. Послушница о первых шагах к монашеству

21 октября 2022 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы буквально начинаете шаги к монашеству. С какими трудностями, искушениями вы сталкиваетесь каждый день?

Когда приходишь в храм, начинаешь открывать для себя новый мир. Послушница о первых шагах к монашеству-1

Юлия, несет послушание в Свято-Елисаветинском монастыре:
Каждый день я сталкиваюсь со многими трудностями, которые у меня были и до монастыря. Потому что все-таки я пришла такая, какая есть. Все трудности, скорби какие-то, которые были, помогали разбудить в душе такое естественное желание, вопрос о Боге, о Создателе. То есть все это несло какую-то свою пользу. По воле Божьей сложные ситуации происходили, которые зародили такой интерес в душе. Ради пользы и большой ценности этих ситуаций про них даже стоит говорить, что они есть, потому они несут большую пользу. Без них ничего хорошего не произойдет в жизни, в принципе, человек не сподвигнется что-то делать, менять.

Когда в храм приходишь, церковь, то начинаешь открывать для себя мир новый, другой. Есть компьютерная реальность – виртуальная, например, кто-то живет спортом или болеет за команду какую-то – он живет этой командой, ее интересами и успехами. Есть еще Божий мир, когда приходишь в церковь и начинаешь потихонечку открывать, что есть совсем другая реальность – божественная, где ты учишься жить по-другому. В этом мире уже есть Бог, Господь, Создатель. Ты узнал, что есть Бог и уже не можешь жить так, как будто его нет. У нас в монастыре весь образ жизни нашей со службами, послушаниями, все так устроено, чтобы нам помогать стремиться к нашей главной цели.

«Становишься мамой для всех». Почему монахини ради служения Богу готовы отказаться от рождения детей – подробнее здесь.

# Православные в Беларуси # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Становишься мамой для всех». Почему монахини ради служения Богу готовы отказаться от рождения детей?
21 октября 2022 19:44

«Становишься мамой для всех». Почему монахини ради служения Богу готовы отказаться от рождения детей?

«Через два года вернулась». Могут ли обратно принять послушницу, ушедшую из монастыря ради замужества?
21 октября 2022 19:41

«Через два года вернулась». Могут ли обратно принять послушницу, ушедшую из монастыря ради замужества?

Экспонаты предоставляла даже Генпрокуратура. Музею ВОВ исполнилось 78 лет
21 октября 2022 19:37

Экспонаты предоставляла даже Генпрокуратура. Музею ВОВ исполнилось 78 лет