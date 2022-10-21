Когда приходишь в храм, начинаешь открывать для себя новый мир. Послушница о первых шагах к монашеству

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия, несет послушание в Свято-Елисаветинском монастыре:

Каждый день я сталкиваюсь со многими трудностями, которые у меня были и до монастыря. Потому что все-таки я пришла такая, какая есть. Все трудности, скорби какие-то, которые были, помогали разбудить в душе такое естественное желание, вопрос о Боге, о Создателе. То есть все это несло какую-то свою пользу. По воле Божьей сложные ситуации происходили, которые зародили такой интерес в душе. Ради пользы и большой ценности этих ситуаций про них даже стоит говорить, что они есть, потому они несут большую пользу. Без них ничего хорошего не произойдет в жизни, в принципе, человек не сподвигнется что-то делать, менять.

Когда в храм приходишь, церковь, то начинаешь открывать для себя мир новый, другой. Есть компьютерная реальность – виртуальная, например, кто-то живет спортом или болеет за команду какую-то – он живет этой командой, ее интересами и успехами. Есть еще Божий мир, когда приходишь в церковь и начинаешь потихонечку открывать, что есть совсем другая реальность – божественная, где ты учишься жить по-другому. В этом мире уже есть Бог, Господь, Создатель. Ты узнал, что есть Бог и уже не можешь жить так, как будто его нет. У нас в монастыре весь образ жизни нашей со службами, послушаниями, все так устроено, чтобы нам помогать стремиться к нашей главной цели.