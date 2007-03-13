Когда придет "большая" вода?

В Беларуси реализуются меры по предупреждению последствий весеннего половодья.

По линии МЧС ежедневно анализируется информация Гидрометеоцентра о состоянии метеообстановки, подготовлены картографические материалы, по всем бассейнам рек заведены наблюдательные дела. Отдел мониторинга определил районы возможных подтоплений. Планируется, что нынешнее половодье в республике будет носить более мягкий характер, чем в предыдущие годы.

Уже вскрылись и почти полностью очистились ото льда реки бассейнов Немана, Западного Буга и Припяти. На Минском море, озере Нарочь, Вилейском и Чигиринском водохранилищах ледяной покров составляет до 20 см. Максимальные уровни половодья будут формироваться в марте-апреле. Подразделения МЧС готовы к возможным внештатным ситуациям.

Ситуация на реках Гомельской области не вызывает опасений. Отмечаемые подъемы уровня воды - от 1 до 12 сантиметров - соответствуют показателям, характерным для этого времени года. На большинстве рек отмечается ледостав с полыньями. Одновременно идет подъем воды, который сопровождается выходом рек на пойму. Подразделениями МЧС региона разработаны мероприятия по пропуску паводковых вод и предупреждению их последствий.