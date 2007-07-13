Когда предприимчивость приводит на скамью подсудимых

В столице при попытке продать пистолет задержан минчанин. Выяснилось, что он занимался реставрацией и изготовлением огнестрельного оружия, которое затем незаконно сбывал в Россию и Украину. При последующем осмотре места жительства задержанного сотрудники КГБ изъяли еще несколько единиц оружия, 136 патронов, запасные части и комплектующие. Возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный находится в СИЗО МВД.



Всего в этом году за время действия 148-го указа Президента о необходимости регистрации неучтенного гражданского оружия, из незаконного оборота выведено более тысячи единиц оружия. Сданное гражданами, оно уничтожается или передается в коллекции воинских формирований. А владелец освобождается от уголовной ответственности.