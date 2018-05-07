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Когда появится трамвайное сообщение в Каменной Горке?

07 мая 2018 19:07
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Новости Беларуси. Прямое сообщение. Каменную Горку и улицу Горецкого в перспективе могут соединить трамвайные пути,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда появится трамвайное сообщение в Каменной Горке?-1

Дело в том, что на пересечении Горецкого и Янковского, где сейчас пустырь, появится новый микрорайон. Его-то и свяжут путями с Каменной Горкой.

Когда появится трамвайное сообщение в Каменной Горке?-4

Для начала планируется саму улицу Горецкого расширить и создать дублирующий проезд с новыми парковочными местами. Реализация всего проекта рассчитана примерно на 10 лет.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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