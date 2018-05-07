Когда появится трамвайное сообщение в Каменной Горке?

Новости Беларуси. Прямое сообщение. Каменную Горку и улицу Горецкого в перспективе могут соединить трамвайные пути,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дело в том, что на пересечении Горецкого и Янковского, где сейчас пустырь, появится новый микрорайон. Его-то и свяжут путями с Каменной Горкой.