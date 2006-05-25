Когда пойдем во <взрослую жизнь>: в пятницу или в субботу?

Министерство образования рекомендовало для проведения выпускных вечеров две даты: пятницу 9 июня или субботу 10 июня. Право решать, какую из них выбрать, имеют областные управления образования. Например, в столице школьников будут провожать во <взрослую жизнь> 10 июня. Место и продолжительность проведения торжеств определят местные управления образования. Там, где проведение выпускного непосредственно в школе невозможно, к примеру, из-за малой вместительности зала, рекомендуется арендовать помещения в учреждениях культуры, но не ресторан или кафе.

Давнюю традицию встречать выпускникам рассвет тоже никто не отменял. Но и здесь все зависит от решения местных властей. В Минске, например, выпускные вечера пройдут с 17 до 24 часов. Употребление спиртного уже бывшим школьникам категорически запрещено.