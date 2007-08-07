Когда подвиг - работа

Два авиаэкипажа белорусских спасателей участвуют в тушении лесных пожаров в Греции.

В опасных условиях приходится совершать по 12 вылетов в день. На их счету не одна спасенная жизнь, и не один гектар потушенных лесов. Ми-26Т заступил на боевое дежурство в Греции 15 июля. За это время белорусские пожарные налетали более 68 часов и вылили на горящие леса почти 5 с половиной тысяч тонн воды.

Лесные пожары в Греции бушуют уже около двух недель. Температура воздуха в стране достигает +45 градусов. За сутки регистрируется сотни новых очагов, а сухая и ветреная погода способствует распространению огня. Греки сами признают, что выбиваются из сил - с таким количеством возгораний в лесах страна сталкивается впервые.

По прогнозам, от пожаров страна не избавиться еще месяца два. Так что работы хватает. И помощь белорусских спасателей оказалась необходимой и своевременной.

