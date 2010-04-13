Когда отреставрируют Дом культуры на улице Козлова в Минске, и ждет ли театры Беларуси светлое будущее?

Минчане старшего поколения вспоминают Дом культуры на Козлова и Государственный театр кукол Республики Беларусь.

Минчанин:

На втором этаже Дома культуры раньше была библиотека.

Татьяна Кибалко (телекомпания СТВ):

А какое ваше самое яркое воспоминание?

Пожилой минчанин:

Всегда по вечерам было очень много молодежи. Жалко, что этот Дом культуры в такую негодность пришел, но я думаю, что со временем его должны отреставрировать.

Татьяна Кибалко:

Если это здание отреставрируют и сделают что-нибудь интересное, придете сюда?

Пожилой минчанин:

Обязательно! Это же моя молодость! Очень хочется придти посмотреть.

А вот вспомнить молодость Дому культуры на Козлова уже как 30 лет не удается. С каждым днем — все глубже в старость и все дальше от исконных эскизов проектировщиков. Об этом замороженном объекте прохожие так и говорят: здание похоронили «заживо». Архитектурные черты старики едва рисуют в памяти...

Татьяна Кибалко:

Знаете ли вы, что это за здание?

Минчанин:

Бывший Дом культуры.

Татьяна Кибалко:

Помните его?

Минчанин:

Не помню.

А внуки — в воображении...

Мальчик:

Он раньше был целым. Мой папа говорит, что здесь раньше показывали кино, были разные кружки.

Шумные вечеринки, битком набитый кинозал, переполненные мастерские — все это прошлая слава. Правда, теперь руинам, поросшим легендами, тоже есть чем гордиться. Ведь Дом культуры прослыл самым знаменитым долгостроем столицы. И если еще полвека назад это место встречи не то что изменить было нельзя — не хотели(!) — то сейчас обходят стороной.

Татьяна Кибалко:

Хотели бы, чтобы это здание побыстрее воссоздали, реконструировали?

Минчанин:

Конечно! Ведь это памятник архитектуры. А еще оно вписывается в окружающую местность.

Татьяна Кибалко:

А если здесь еще будут делать дискотеки, придете потанцевать?

Минчанин:

Без проблем! Конечно!

Минчанка:

Сюда мы еще когда-то ходили на танцы. Здесь очень хороший был клуб. Но его уже уже давно нету. Тогда мужчины приглашали девушек очень интересно.

Бутафор:

Создание куклы — очень трудоемкий процесс. В это душу надо вкладывать. Кукла — это живое существо, это актер будущий.

Папье-маше, дерево, пенопласт… Уже много лет художник-бутафор Василий Горошко искусственное превращает в искусство. Подарить жизнь любимцу публики — значит подарить работе 7 дней своей жизни. Театральный реквизит хоть и дорогого стоит, но куда дороже овации мирового зрителя премьерам.

Швея:

У нас сейчас будет спектакль по мотивам Чехова «Три сестры». Вот готовимся к нему.

Заказы труппы — личным портным. Новую коллекцию с иголочки примеряют сразу на кукольный силуэт. Строчка за строчкой — и эксклюзивный гардероб готов.

Алексей Лелявский, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол:

Там вот из «Василисы Прекрасной» Змей Горыныч, у него есть хвост и голова. Вот это царица мышей — Мышиха-писклиха 12-я. Это у нас тут зайчик, которого ловит кот в сапогах. А это жуткий господин Ау, голова отдельно у нас тут сидит, чтобы никого не пугала.

Герои любимых детских сказок в своих новых апартаментах обживаются уже 6 лет. После реконструкции театра такому коллективу не приходится ютиться в каморках.

Алексей Лелявский, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол:

А что касается художественного вида, форм, видов кукол, то я считаю, что мы находимся в одном из первых рядов европейского кукольного мира. Мы стараемся использовать наиболее дешевый способ, но чтобы он был художественно значимым.

В каждой стране есть свои традиции. Например, в Чехии театр делится на традиционный и современный. У нас, к сожалению, таких традиций не сохранилось. Была у нас «Батлейка». Мы пытаемся ее реанимировать, но не очень хорошо получается — только как музейный экспонат.

В этом зале заслуженный кукольный коллектив на заслуженном отдыхе. В улыбках и ужимках каждого экспоната — почерк каждого режиссера. Гримасы немой коллекции ветеранов говорят сами за себя.

Владимир Галай, заместитель директора Белорусского государственного театра кукол:

Ставили «Вишневый сад» Чехова. Этот спектакль прошел у нас на «ура». Но из-за нехватки актеров спектакль сняли с репертуара.

Без незаменимых актеров — как без рук. Разговорить молчаливых персонажей удается только избранным. И пока вакансии талантливых кукольников свободны, их прирученные герои в ожидании звездного выхода.

Ржавый замок со старой подсобки заместитель директора театра Владимир Галай каждый раз снимает скрипя сердцем. В хранилище берегут то, чему не место ни в железных стенах, ни на деревянном полу. Сырость, влажность, перепады температур — в таких условиях коллекция ценных декораций сдается времени и изменяет своему истинному облику.

Владимир Галай, заместитель директора Белорусского государственного театра кукол:

Мы храним здесь деревянные, металлические предметы. Однако на дерево влияет сырость.

Этот миниавтобус — подарок театру к 60-летию — уже давно не подарок. На таком ненадежном транспорте далеко не уедешь. Потому и гастролируют на собственном авто только по Беларуси. Да и то с остановками по требованию.

Владимир Галай, заместитель директора Белорусского государственного театра кукол:

По дороге в Витебской области у нас полетела помпа. Нам пришлось искать ближайший автосервис и менять детали.

А вот это свято место — пока пусто. Квадратные метры под новый гастролирующий автобус приготовили, но обещанного так и не дождались.

Татьяна Кибалко, Валентина Железная (телекомпания СТВ):

Претоненький шнурок — душа марионетки. Время идет, а кукольный театр — в своем репертуаре. Сегодня, как и много лет назад, эмоции кукол оживают в руках актеров, и эти тоненькие ниточка способны затронуть тонкую душу зрителя. Залы собираются, публика аплодирует. Каждая премьера — на бис.

Как строительная эпопея превратилась в пожелтевшие страницы памяти, долго ли клуб будет давать посетителям от ворот поворот? И пожелают ли доброго пути кукольной труппе в салоне нового авто? Сюжетами культурных традиций большого города увлеклись Валентина Железная и Татьяна Кибалко.