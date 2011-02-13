На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома.

Когда откроется развязка на ул. Маяковского в Минске?

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома:

Планируется, что работы на ул. Маяковского будут завершены в сентябре 2011 года. В настоящее время на данном участке есть проблема, которая тормозит перекладку сетей на этом участке, — подлежит сносу казарма и штаб воинской части. Если строители–смежники позволят нам до сентября снести их и достроить развязку, то она будет введена полностью. Если же нет, то часть тротуара, которая расположена на этой части улицы, будет достраиваться до конца текущего года.

В чем особенность строительства эстакадного моста, который появится на пр. Держинского?

Михаил Глушаков:

Уникальность данного моста в том, что строительство развязки идет в достаточно сложных условиях, поскольку параллельно здесь идет строительство метро. Получается, что «Метрострой» работает под землей, а строители — сверху. Бывает, что работы на поверхности накладываются на подземные, что сдерживает фронт работ.

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального и текущего ремонта дорог в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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