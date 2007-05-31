Когда отдых может стать экстремальным

Борисовские пляжи в разгар сезона похожи на мусорные свалки. Госконтроль проверил состояние пляжей в Борисовском районе.

Отдыхающие загорают по соседству с мусором, в радиусе 800 метров отсутствуют торговые точки и вдобавок ко всему - сомнительное качество воды. Из шести городских пляжей ни один не прошел аттестацию местного райисполкома.

Отдыхающие загорают а пляжах в обстановке, очень далёкой от эстетичной, а некоторые чиновники Борисова спокойно отсиживаются в своих кабинетах. Сезон в разгаре, однако зоны отдыха для горожан до сих пор не аттестованы.

Руководители предприятий не выполнили решение райисполкома вовремя и сейчас в спешке пытаются исправить ситуацию. Уборочные машины снуют между отдыхающими, контейнеры с мусором очистили только после того, как на пляж приехала съемочная группа СТВ. Зона отдыха превратилась в рабочую площадку.

Зоны отдыха у водоемов под пристальным вниманием Госконтроля. Уже в ближайшее время сотрудники комитета, не из праздного любопытства, посетят и другие точки. "Готовь сани летом, а пляжи вовремя" - сейчас самый актуальный лозунг для Борисовских чиновников.