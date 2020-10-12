Когда обновят путепровод между Жукова и Аэродромной?

Новости Беларуси. Самый длинный путепровод Минска планируют обновить в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый длинный путепровод Минска планируют обновить в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Объект составляет 130 метров и соединяет над железной дорогой проспект Жукова с улицей Аэродромной. Сейчас идет разработка проектирования и подготовка документов.
Путепроводу уже 40 лет. Работы будут проводить без закрытия движения.