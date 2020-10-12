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Когда обновят путепровод между Жукова и Аэродромной?

12 октября 2020 21:07
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Новости Беларуси. Самый длинный путепровод Минска планируют обновить в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда обновят путепровод между Жукова и Аэродромной?-1

Объект составляет 130 метров и соединяет над железной дорогой проспект Жукова с улицей Аэродромной. Сейчас идет разработка проектирования и подготовка документов.

Когда обновят путепровод между Жукова и Аэродромной?-4

Путепроводу уже 40 лет. Работы будут проводить без закрытия движения.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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