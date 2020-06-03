Когда наладят бесперебойную подачу воды в деревне? С какими вопросами жители Минской области обратились к Александру Турчину

Основными темами телефонного приема граждан были земельные вопросы, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства: благоустройство дворов и улиц, электро- и водоснабжение.

Новости Беларуси. Проблемные ситуации жителей Минской области 3 июня были в центре внимания губернатора Александра Турчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, председатель Миноблисполкома поручил оперативно разобраться и наладить бесперебойную подачу воды в деревне Осово Смолевичского района, что особенно актуально летом.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Что касается внезапного пропадания воды, там проблема урегулирована. Но там сама трасса уже изношенная. Поэтому там, наверное, трубу надо будет заменить, чтобы еще и прорывов не было летом, когда там нагрузки возрастают. Проблема решится.

Мониторить, если проблемы. Плюс еще председателю Ратомскому поручение, чтобы отмониторили эту деревню.