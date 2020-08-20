Когда минское метро перейдёт на зимний режим работы

Новости Беларуси. С 24 августа метрополитен переходит на зимний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Интервал движения поездов в будни в утренние и вечерние часы пик (с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00) составит две минуты на первой и второй линиях. По пятницам вечерний час пик на обеих линиях с 16:00 до 18:30.