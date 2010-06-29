Когда дома в Минске будут выглядеть более разнообразно?

На вопросы программы «Большой город» и минчан отвечает директор Государственного производственного объединения «Минскстрой» Евгений Вовна. Екатерина Забенько: На горячую линию программы «Большой город» позвонил телезритель и спросил: «Когда дома будут выглядеть более разнообразными?» Может быть, не хватает разнообразия типовых проектов? Или плохо работают проектные организации? Евгений Вовна: Архитекторы работают, исходя из возможностей промышленности. К примеру, строительная организация «МАПИД», которая входит в ГПО «Минскстрой», строит дома в 4 сериях. Другие предприятия строят дома в 1-2 сериях. Конечно, можно использовать поворотные секции, украшать фасады, но в целом дома строятся по одной технологической оснастке.