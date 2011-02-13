Кодекс об образовании должен повысить рейтинг профессионально технического обучения в Беларуси

Не потерять, но и приумножить. Такова главная задача на ближайшие несколько лет у белорусских профессионально-технических училищ. Наша страна – одна из немногих, которая после распада Союза смогла сохранить институт получения рабочих специальностей.

Тем более, что современный пролетарий – не кузнец с молотом и наковальней, а специалист широкого круга. И с компьютером на «ты», и с зарубежными технологиями знаком не понаслышке.

Владимир Басалыга, директор профессионально-технического колледжа хлебопечения Минска:

Наши предприятия не стоят на месте, они развиваются. Развивается их технологический потенциал.

Некоторые процессы компьютеризированы. Наши ребята осваивают их здесь, потом проходят практику на хлебозаводах, и успешно работают на данных предприятиях.

О том, что школу бывших ПТУ сохранили не зря, говорят не только преподаватели. Сельскохозяйственный и промышленный сектора ежегодно укомплектовываются тысячами квалифицированных специалистов – еще недавних студентов техникумов.

Георгий в столичный колледж хлебопечения поступил еще в девятом классе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Профессию пекаря выбрал вслед за старшим братом. Для него работа с мукой и тестом – совсем не мука, а одно удовольствие. Тем более, что часов практики в учебных закромах вполне достаточно.

Георгий Шестернев, студент IV курса:

Ты наверху получаешь знание, вниз спустился и их руками закрепил. Поэтому очень хорошо, что у нас есть свои производственные мастерские.

Повысить рейтинг популярности профессионально технического обучения должен новый Кодекс об образовании, который вступает в силу с 1 сентября. Теперь студенты профтехучилищ почти половину учебного времени будут посвящать практике. А по итогам обучения будут приравниваться к специалистам среднего звена.

Борис Иванов, заместитель министра образования Республики Беларусь:

В процессе обучения введена поэтапная аттестация.

Учащийся, который по каким-то причинам покинул стены учебного заведения, может с этим документом прийти к работодателю и, естественно, устроиться.

С нового учебного года со всеми поступившими в профтехучилища будут заключаться специальные договора. Такая европейская практика дисциплинирует не только самих студентов и педагогов, но также дает экономический стимул и для работодателя.

Юрий Степенко, и. о. генерального директора КУП «Минскхлебпром»:

Мы ежегодно выбираем по 100, по 120 специалистов. Но, учитывая, что хлебом в Минске занимаемся не мы одни, наши специалисты и в гипермаркетах, и в ресторанах.

Споры о необходимости профтехобразования не утихают до сих пор. К примеру, в России систему ПТУ в ближайшее время и вовсе хотят упразднить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, в других странах Европы эта практика успешно функционирует. Беларусь же решила ее не только сохранить, но и успешно ее модернизировать.