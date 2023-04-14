Кочанова: Запад нарушает все международные экологические конвенции

Странам Содружества необходимо солидарно противостоять современным вызовам в сфере экологии. Такое заявление председатель Совета Республики сделала на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы сохранения и защиты природного наследия, а также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере сегодня, 14 апреля, в центре внимания союзных парламентариев.

В Беларуси охрана окружающей среды – приоритет государственной политики. Наработан опыт лесоразведения, водоочистки, восстановления пострадавших от радиоактивного загрязнения территорий. Пройден путь по развитию мирного атома. Строительство АЭС – экологичный выбор, направленный на сдерживание климатических изменений. Благодаря всем этим усилиям Беларуси удалось сохранить свою природную уникальность. Однако далеко не все страны разделяют взгляды и стремления по защите экологии. Запад нарушает все международные экологические конвенции, отметила Наталья Кочанова. Размещение биолабораторий и других опасных объектов вблизи наших границ, заборов, из-за которых гибнут животные, контрпродуктивная санкционная политика – все это вызывает серьезную обеспокоенность. И парламентарии СНГ должны принять меры по обеспечению экологической безопасности стран содружества.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Экологическое развитие Содружества видится не в популизме, который во многом присущ США и так называемому коллективному Западу, а в реальной защите природного достояния. Наша первостепенная задача – законодательное обеспечение внедрения на практике современных принципов экологической политики Содружества. Принятие Ассамблеей модельных актов служит основой для дальнейшего совершенствования национального законодательства наших стран. В связи с этим особо актуальны и важны включенные в сегодняшнюю повестку проекты профильных законов: об экологической безопасности, доступе к экологической информации, формировании экологических фондов, регулировании отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления, функционировании особо охраняемых природных территорий. Не менее значимым должен быть вклад парламентариев в выполнение последовательного, решительного и безоговорочного обеспечения экологической безопасности территории СНГ и населения наших стран. И в этих вопросах наш голос должен звучать громко и убедительно.