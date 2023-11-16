Кочанова в Бишкеке: сегодня жизненно необходимо укреплять и расширять межгосударственный диалог

Исторические корни парламентаризма СНГ глубоки и крепки, и поддерживать диалог между странами Содружества сегодня важно как никогда. Такой формат коммуникации помогает решать задачи различной направленности. Об этом заявила Наталья Кочанова, выступая с приветственным словом на международной конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики отметила, что парламентарии стран СНГ понимают друг друга не только разумом, но и сердцем. И, по-настоящему сплотившись, смогут добиться больших успехов для своих стран, обеспечить мир и безопасность, поставить надежный заслон вызовам современности, которые погружают нашу планету в хаос неопределенности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Парламентской дипломатии всегда принадлежала ключевая роль в сохранении и развитии цивилизационного межгосударственного диалога. А в нынешних непростых геополитических условиях укреплять и расширять этот формат жизненно необходимо. Парламентский потенциал в решении глобальных проблем выступает консолидирующей силой и может преодолевать любые барьеры между представителями разных народов, стран и континентов.

Также спикер отметила, что основополагающие подходы наших стран остаются неизменны. В центре всего – человек и забота о нем. А справедливость, честное и ответственное отношение к делу, беззаветное служение своему народу и стране уже стали своеобразным брендом государств – участников СНГ. Отметим, сегодня, 16 ноября, в Бишкеке проходят мероприятия Межпарламентской ассамблеи государств Содружества.