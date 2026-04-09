Кочанова: решения, принятые на уровне главы государства, абсолютно оправданы, потому что об этом говорили люди

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы должны очень плотно и серьезно работать с людьми. Видя, что происходит в наших регионах, как реализовываются те задачи, которые ставятся главой государства. Поэтому, конечно, мы в своей работе это очень серьезно учитываем. Учитываем тогда, когда работаем над планом законотворческой деятельности. Сегодня как раз таки идет эта работа, когда мы формируем план работы на следующий год. И, конечно, продолжаем активно работать над теми законопроектами, которые сегодня у нас в работе.

К нам очень много людей обращается сейчас как раз таки с предложениями. Теми, которые нужно урегулировать законодательно. И мы видим, когда принимаются решения на уровне главы государства, они абсолютно оправданы, потому что об этом говорили люди. Например, второе бесплатное ЭКО. Вы знаете, много было обращений, и тогда, когда мы работали как доверенные лица, женщины говорили и семьи говорили об этом. Ровно так, как и предлагалось продлить возраст женщин, которая принимает такое решение. Поэтому сегодня такие вопросы решены.