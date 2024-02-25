Кочанова о решении проводить в Беларуси ЕДГ: «Мы рады тому, что в Конституцию внесли эти новеллы»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Сегодня день, который войдет в историю. В Беларуси впервые проходит единый день голосования. Мы выбираем депутатов всех уровней. Совет Республики как раз и явился инициатором и внес предложения о едином дне голосования в обновленную Конституцию, которая была утверждена и принята на референдуме 2022 года. Как вы оцениваете текущую электоральную кампанию и, соответственно, все ли удалось?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы впервые в этом году проводим единый день голосования, это в соответствии с нашей обновленной Конституцией. На референдуме в 2022 году люди единогласно поддержали те предложения и новеллы, которые предлагали сами. Конституционная комиссия, отработав очень серьезно те предложения, которые поступали от наших граждан, – мы очень много внесли в Основной закон нашей страны. И одно из них – единый день голосования. Ровно так, как и одна сессия в год, потому что мы считали, что должны работать более оперативно. Мы рады тому, что в Конституцию внесли эти новеллы.

Я считаю, что это было сделано абсолютно правильно. Абсолютно правильно принято решение. Во-первых, всегда в электоральной кампании задействуют очень много людей. И, конечно, это серьезный труд, серьезная подготовка. Но и мне кажется, тогда, когда одномоментно будут выбраны все, и все одномоментно преступят к работе и будут на протяжении пяти лет заниматься такой интересной очень, на мой взгляд, деятельностью, это правильно.

Наше досрочное голосование показало, что людям это очень интересно. Очень хорошие оценки были даны международными наблюдателями. И наши граждане активно на досрочном голосовании проявляли свое волеизъявление. Я считаю, что это абсолютно правильные подходы. И я думаю, жизнь покажет, что это будет действительно так.

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