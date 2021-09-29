Кочанова о подготовке к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря: хотим воочию посмотреть и определить перечень работ

Новости Беларуси. Как будут праздновать девятисотлетие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, 29 сентября обсудили в Полоцке. Один из ключевых вопросов – это завершение реконструкции Спасо-Преображенской церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Храм возведен в 1150-х годах и является историко-культурной ценностью. Работы здесь планируют закончить к 2024 году. Финансируются они из местного и республиканского бюджетов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Было поручение Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко при посещении Жировичского монастыря детально разобраться по городу Полоцку, потому что это знаковое мероприятие для нас. Я бы даже не сказала «знаковое мероприятие», это очень важная дата для нас. Это наши истоки, наша духовность. Это наша нравственность, наша государственность. Мы хотим воочию посмотреть на состояние всех зданий, которые находятся на территории монастыря, и определить те мероприятия и перечень работ, которые необходимо будет выполнить для подготовки к этому празднику.